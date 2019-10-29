قال مصدر أمني إن واقعة سقوط فتاة تدعى كرستين من أعلى عقار بمنطقة حدائق القبة انتحار.

وأضاف المصدر، أن بسؤال والدة الفتاة أرجعت سبب انتحارها إلى أن مشاجرة حدثت بينها هي وشقيقتها، وعلى إثرها أخذت حقيبة المدرسة وتركت المنزل، حتى تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من أحد الجيران يبلغوهم بانتحارها.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بشارع مصر والسودان، وبانتقال المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وأن الجثة لفتاة تدعي كريستين، وتبلغ من العمر 16 سنة، ومقيمة في دائرة القسم.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بعرضها على الطب الشرعي للتشريح ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.