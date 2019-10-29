غادرت وزيرة السياحة مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تلبية للدعوة التي تلقتها من الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، لحضور المؤتمر السنوي للصندوق "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يُقام تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصـادية والتنمية السعودي.

وتعد المبادرة منصة عالمية للمناقشات رفيعة المستوى بشأن اتجاهات الاستثمار العالمية، والشراكات الجديدة التي تحدد مستقبل الاستثمار، وتشهد إطلاق معهد "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعد محركًا رئيسيا لإدارة المعرفة التي تساهم في صياغة أجندة الاستثمار العالمية، ونظرا لأهمية قطاع السياحة كمحرك للاقتصاد العالمي يتضمن المؤتمر هذا العام جلسة خاصة عن قطاع السياحة.

وتشارك الوزيرة كمتحدث رسمي في الجلسة الخاصة عن السياحة التي تعقدها هذه النسخة من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ويحضرها رئيس الهيئة السعودية للاستثمار، وتأتي المشاركة في إطار الإجراءات التنفيذية التي تطبقها الوزارة لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي عكفت علي صياغته وزارة السياحة منذ يناير 2018، وأطلقته في نوفمبر 2018، وأصدرت تقرير المتابعة الأول له في سبتمبر 2019، وتضمن البرنامج محورا لتطوير البنية التحتية والاستثمار يشتمل على عدة ملفات منها ملف التنمية السياحية، وملف المعايير الجديدة للفنادق المصرية لتتماشي مع مثيلتها الدولية والتي تم الإعلان عنها سبتمبر الماضي، والتي لم تحدث منذ 2006، وهذه الخطوة ستتيح فرص للاستثمار.

وقبيل مغادرتها أشارت الوزيرة لأهمية مبادرة مستقبل الاسـتثمار هذا العام، إذ تتضمن محادثات متعمقة عن فرص الاستثمار العالمية المستقبلية، وتحليل اتجاهات الصناعة، والتواصل بين كبار المديرين التنفيذيين والقادة والخبراء في المجال.

وأضافت أنّ جلسة السياحة ستتناول موضوعات غاية في الأهمية، إذ إنّ التحولات التي يشهدها مجال الاستثمار في الإقليم تعد ركيزة أساسية عند الحديث عن النمو في صناعة السياحة والضيافة، كما تشهد المناقشات التي تتناولها الجلسة الوقوف على المطلوب من المستثمر السياحي لضمان النجاح في السنوات المقبلة، للاستفادة من التطور في عالم السياحة والسفر.

وتعقد الوزيرة لقاءات مهنية مكثفة للتعرف على فرص تنمية قطاع السياحة المصري، والترويج للمقصد السياحي المصري، وتسليط الضوء على مكانة مصر السياحية على الخريطة العالمية.