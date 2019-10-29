تحتفل وزارة الإنتاج الحربي الليلة، بتدشين مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أوتوبيسين كهربائيين وصولا من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي ، وممثلي شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن يشارك في احتفالية التدشين وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية.

كما يشارك في الاحتفال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مكرم محمد أحمد رئيس الهيئه الوطنية للإعلام، هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وإدارة الطرق، اللواء أركان حرب محسن المحلاوي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، وشركة مواصلات مصر، وممثلي هيئة النقل العام بالمحافظات.

يأتي الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وتهدف الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار 4 سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.

وخلال الحفل يعرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أتوبيسا من الصين كدفعة أولى، وشرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية - بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأوتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية، وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بعدد 48 أوتوبيسا مطلع العام المقبل.