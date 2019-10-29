أشاد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، باتجاه الدولة المصرية نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في الشركات المحلية بها، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة المهمة بمصر من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وشركة "فوتون"، وغيرها من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة.

وأضاف السفير الصيني بالقاهرة في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا وعلى قائمة مُصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، ما يساهم مستقبلا في خلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية، واختتم قائلا: "الصين يسعدها أن تدعم هذا التوجه في مصر".