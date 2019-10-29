وقعت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة استثمارية لتنفيذ 40 صوبة زراعية بمدينة بلاط.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، إن البروتوكول يتضمن إنشاء 40 صوبة زراعية غرب مدينة بلاط، وتصل مساحة الصوبة الواحدة 9 ×40 متر، حيث يضمن البروتوكول تخصيص 10 أفدنة للشركة الاستثمارية، بحيث يجري زراعة 5 أفدنة صوب زراعية لتوفير الخضر والفاكهة، و5 أفدنة لزراعة النباتات الطبية والعطرية.

وأضاف أن المركز يتولى متابعة المشروع، والذي يستهدف توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المركز ودعم خطط التنمية الزراعية بالمركز.