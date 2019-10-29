اندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا للمرة الأولى منذ بدء العدوان التركي في التاسع من أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن القوات التركية شنّت صباحاً قصفاً مدفعياً على قوات النظام ووقعت "اشتباكات بالرشاشات" على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا، مشيراً إلى أن هذا "أول صدام مباشر بين الطرفين" منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها.