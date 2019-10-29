هاجمت مجموعة كبيرة من عناصر حزب الله وأمل المتظاهرين على جسر الرينغ بلبنان، حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وحمل المتظاهرون اللبنانيون رئيس الحكومة اللبنانية، مسؤولية الاعتداءات على المعتصمين من قبل مناصري بعض الأحزاب، بعد أن هدم أنصار حزب الله وحركة أمل خيام محتجين في بيروت.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الحالي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.