كشف مصدر بنيابة مركز طنطا، أن رئيس القطار "934 مكيف الإسكندرية / الأقصر"، ذكر في تحقيقات النيابة، أنه فتح باب العربة من أجل معرفة سبب تهدئة القطار عقب خروجه من محطة طنطا، بعد مطالبته المجني عليهما بدفع ثمن التذكرة، أو تسليمها إلى الشرطة لامتناعهما عن الدفع.

وأضاف المصدر، أن رئيس القطار قال في تحقيقات النيابة، إنه فوجئ بقفز المجني عليهما، وأنه لم يطلب منهما القفز من القطار خلال رحلته إلى القاهرة.

قررت نيابة مركز طنطا، حبس رئيس قطار "934 مكيف الإسكندرية / الأقصر" الشهير إعلاميا بـ"قطار طنطا"، 4 أيام وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه.

وجاء القرار بعد أن أثبتت تحريات المباحث، إجبار المتهم الشاب محمد عيد وآخر على النزول من القطار أثناء سيره، لعدم شرائهما التذكرة، ما أدى إلى مصرع الأول أسفل عجلات القطار وتعرض الآخر لإصابات بالغة.