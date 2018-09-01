أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، اقتحام دراجة بخارية مزلقان نجع الخطباء بالأقصر بين بلوك 4 و3 على خط "القاهرة - أسوان" أسفل البوابة أثناء غلقة لمرور القطارات.

وقالت الهيئة، فى بيان لها، إن سائق الدراجة البخارية لم يلتزم بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات وشريط السكة الحديد، ما تسبب في اصطدامه بالقطار رقم 2009 ركاب مكيف أسوان القاهرة، مما أدى إلى مصرع سائق الدراجة البخارية وكسر ماسورة الهواء بالجرار، وتم الاستعداد بجرار الإمداد، وتسبب الحادث في تأخير القطار.

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند العبور على شريط السكة الحديد، حفاظا على أرواحهم وأمان وسلامة مسير القطارات والركاب.