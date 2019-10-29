الأمن اللبناني يعتقل عناصر حزبية وسط بيروت

تشهد العاصمة اللبنية بيروت حاليا، اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية وعناصر حزبية، وذلك بعد قيام الامن باعتقال عناصر حزبية، حيث قامت بمهاجمة المعتصمين وحرق الخيام الخاصة بهم، و قامت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق العناصر الحزبية، التي هاجمت المتظاهرين وسط بيروت، وذلك حسبما أفادت"سكاى نيوز عربية".

وحمل المتظاهرون اللبنانيون رئيس الحكومة اللبنانية، مسؤولية الاعتداءات على المعتصمين من قبل مناصري بعض الأحزاب، بعد أن هدم أنصار حزب الله وحركة أمل خيام محتجين في بيروت.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الحالي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.