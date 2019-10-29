ذكرت قناة "سكاي نيوز" قبل قليل أنّ المتظاهرين اللبنانيين في بيروت بدأوا الاحتفال باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، معتمدين على تسريب صوتي له بشأن استقالته، تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة لنحو أسبوعين، وذلك في خطاب تلفزيوني.

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

ووقعت توترات بين متظاهرين ومجموعات من حزب الله ومن التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام الماضية.

وأعلن الأمين العام لحزب الله الذي يمتلك مع عون وحلفائهما الأغلبية الحكومية، رفضه استقالة الحكومة والرئيس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما يطالب المحتجون متذرعا بخشيته من الفوضى والفراغ، ةكذلك يرفض رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان خلال السنوات الماضية على خلاف مع حزب الله الاستقالة، بحسب تطورات الأيام الماضية.

وأعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية قبل نحو أسبوع في محاولة لامتصاص غضب الشارع، ودعا عون لإعادة النظر بالواقع الحكومي، لكن المتظاهرون يعتبرون أنّ كل هذه الطروحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم. وهم مصرون على مواصلة ما يسمونه "ثورة".

ودعم شركاء الحريري في الائتلاف الحكومي ورئيس الجمهورية تلك الإصلاحات. لكن الشارع ردّ بالرفض لعدم ثقته بقدرة الحكومة التي لطالما وعدت ولم تف.