أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة الغد، لاستكمال المرافعات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه، بطريقة الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين، في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.