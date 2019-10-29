بدأ منذ قليل احتفال وزارة الإنتاج الحربي، بمشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أوتوبيسين كهربائيين وصلا من الصين، في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

يحضر الاحتفال وزراء الإنتاج الحربي، والكهرباء، وقطاع الأعمال العام، والبيئة، والنقل، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT، وأحد العلماء المصريين بالخارج، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين منهم يسرا ونشوى مصطفى.

ومن المقرر أن تعمل الوزارة على إنتاج أكثر من ألفي أتوبيس محليا خلال 4 أعوام، بالتعاون مع شركة فوتون الصينية.