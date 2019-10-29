قال اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربي"، إنه لأول مرة تلتقى الطاقات التكنولوجيا على أرض مصر لتوطين صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، في ظل سعي الإنتاج الحربي لكل ما هو جديد ومتطور.

وأضاف النمر في كلمته على هامش حفل تدشين مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية منذ قليل، أن مصنعه سيستغل فائض طاقته من إنتاج الدبابات والمدرعات الثقيلة في إنتاج وسائل النقل العاملة بالكهرباء، وأولها الأتوبيسات العاملة داخل المدن، مشيرا إلى أن المشروع يدعم علاقات التعاون بين مصر والصين.