أعلنت مديريات القوى العاملة بمحافظات "الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، الدقهلية"، بتلقي طلبات راغبي التدريب على مهن "التفصيل، الخياطة، السباكة، التركيبات الكهربائية"، بوحدات التدريب المتنقلة التى أطلقها وزير القوى العاملة، منذ بداية الشهر الحالي، كمرحلة أولى من مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى راغبي التدريب التوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: "قرية العدوة مركز الفيوم، قرية شها مركز المنصورة، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، بني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج" لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.

ومن المقرر أن يتم التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 عاما.

وسيقوم مختصون من الوزارة والمديرية قبل كل دورة تدريبية بإجراء اختبارات التوجيه المهني، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وخصصت وزارة القوى العاملة، تسهيلًا على الشباب الراغب فى التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، لينك خاص على موقعها يمكن من خلاله التسجيل فى الدورات التدريبية هنـــــــا، تقوم من خلاله بتسجيل بياناتك الشخصية والعنوان والمؤهل الدراسي والرقم القومي واختيار المهنة التي ترغب فى التدريب عليها.