قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، إن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري "صدمة إيجابية" من أجل التفاهم على حلول إنقاذية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقدم سعد الحريري، اسقالته اليوم للرئيس اللبناني ميشال عون، وقال قبل توجهه إلى قصر بعبدا الجمهوري "استقالتي تأتي استجابة لمطالب الشارع اللبناني"، مضيفا: "وصلت إلى طريق مسدود، ولا بد من صدمة إيجابية".

وتابع الحريري "أنا ذاهب إلى بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون"، مستطردا: "سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، لا أحد أكبر من وطنه".