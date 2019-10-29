اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ قليل، محضر تسليم وتسلم استاد دمياط الرياضي، والذى وقعه كلا من محمود أبو زهرة، مدير مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالقرار رقم 1007 لسنة 2019 تمهيدا للبدء في أعمال تطويره ورفع كفاءته.

وذلك لوضع أعمال تطوير ستاد دمياط الرياضي ضمن المرحلة الأولى بالخطة، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وفقا للبروتوكول المبرم مع جهاز المخابرات العامة، لتطوير عدد من الاستادات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إسناد تلك الأعمال إلى إحدى الشركات التابعة للجهاز.

كما أكدت المحافظ أنه جرى عقد العديد من المناقشات مع وزير الشباب والرياضة، لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير الاستاد وتأهيله لاستضافة البطولات الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة به، مشيدة بجهود وحرص الوزير على تنفيذ أعمال تطوير الاستاد فى أسرع وقت ممكن باعتباره أحد أهم المطالب الرئيسية للمحافظة في هذا القطاع.

وأشارت إلى حرص الدولة بأجهزتها المختلفة للنهوض بكافة المحاور المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، والتى يأتي من أبرزها تطوير النشاط الرياضي، وتوفير مناخ جيد للشباب والنشئ لممارسة الأنشطة المختلفة.

كما حرصت عوض عقب الانتهاء من مراسم التوقيع على زيارة استاد دمياط الرياضي، لمتابعة أعمال الإخلاء حتى تتمكن الشركة من البدء في تنفيذ عملية التطوير، مؤكدة أهمية البدء بتطوير ملعب كرة القدم وإحلال وتجديد المدرجات القائمة بالفعل فضلا عن إنشاء مدرجات جديدة، وكذلك استغلال المساحات الموجودة لإنشاء صالة ألعاب متعددة وجراج، وتخصيص جزء لاستقبال العائلات، وتأهيل الملعب الخاص بذوى القدرات الخاصة، إضافة أيضاً إلى تطوير حمام السباحة.

ووجهت تعليماتها لمديرية الشباب والرياضة إلى ضرورة توفير أماكن بديلة بالمراكز الأخرى لمواصلة تدريبات الناشئين بالسباحة بدون زيادة بأسعار الاشتراكات.