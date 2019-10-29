حذرت تقارير استخباراتية أمريكية من ارتكاب تركيا جرائم حرب ضد الأكراد الفترة المقبلة، حيث إن أنقرة تقوم بتحشيد عسكري ضخم على الحدود مع سوريا قد يفضي إلى ارتكاب جرائم إبادة ضد الأقلية الكردية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأشار التقرير، إلى قيام فصائل سورية مدعومة من تركيا بقتل العديد من المدنيين في المناطق التي تركتها الولايات المتحدة بعد ثلاثة أسابيع من أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال سوريا، وأن الفصائل التي ترتكب جرائم حرب محتملة في سوريا تستخدم الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة لتركيا.

وذكر التقرير، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن قلقهم من الانهيار التام لوقف إطلاق النار، إلى جانب الاستعدادات لحملة تركية واسعة لإبعاد الأكراد عن المنطقة الآمنة، حيث سيؤديان إلى ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق بعد أن استمر القتال بين القوات التركية وقوات النظام السوري أمس الاثنين، كما قام أفراد من القوات الكردية ببناء مواقع دفاعية على طول حدود المنطقة الآمنة داخل سوريا.