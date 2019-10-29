استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات، و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 9 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5310 طن فوسفات، و7000 طن يوريا، و2270 طن مولاس، و2530 طن رمل، و5400 طن ملح، و1843 طن نترات أمونيوم، و230 طن مهمات بترولية، و2700 طن داي أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6778 طن خردة، و14 ألف و100 طن قمح، و1327 طن خشب، و3674 طن جيلاتين.

‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 227 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 210 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1171 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 163 ألف و886 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130 ألف و376 طنا، وقد غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2585 طن قمح، في حين غادر 752 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39 ألف و923 من البضائع العامة منها 124 سيارة نقل محملة بـ 6569 طن قمح.