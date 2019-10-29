عدد أهالى شبرا الخيمة، المنطقة التى ينتمى إليها محمد عيد، الذى لقى مصرعه فى حادث «قطار طنطا»، أعلنوا عن تضامنهم مع أهله مادياً ومعنوياً.

إسلام عمارة، أحد شباب المنطقة، يؤكد أنهم متضامنون مع «محمد» لحسن سيرته وأخلاقه: «إحنا سايبين الحكم فى القضية للقضاء وواثقين إنه هيجيب لنا حقنا، لكن مفيش حق بيضيع وراءه مطالب، اتعاملت مع محمد عن قرب، كان بائع إكسسوارات متجول اشتريت منه أكتر من مرة كان بيطبع صور على الميداليات، والصراحة محدش سمع حاجة فى حقه كان ذوق جداً».

جيرانه: إحنا مشهورين بالشهامة والجدعنة

حالة من الغضب والحزن تسود أهالى منطقة شبرا الخيمة: «الناس حاسة إن المصاب بتاعهم، وإن محمد ابنهم كلهم، إحنا هدفنا من الشعار أن الحق يرجع مش عاوزين نثير أى حالة من القلق فى المنطقة، إحنا فى وقت حرج وأى حد بيحاول يستخدم أى حادث لمصالحه وأهوائه الشخصية واحنا مش هنمشى ورا مصالح حد».

وحسب «عمارة» فإن أكثر ما يثير استياءه تعامل الكمسارى الغاشم تجاه «محمد»: «الكمسارى كان قدامه ألف طريقة ينقذ بيها حياة محمد، كان ممكن ينزله أقرب محطة أو يفرض غرامة عليه، لكن ما يتمش التعامل معاه بالطريقة دى أبداً».

«الكل هيروح العزاء اللى يعرفه واللى ما يعرفوش»، كلمات رواها رمضان السكرى، أحد أهالى منطقة شبرا الخيمة، الذى يؤكد أن كافة أهالى المنطقة يحاولون تقديم كافة سبل الدعم المعنوى لأهله: «الناس مش عاجبها الوضع الحقيقة، ومستغربين من تصرف الركاب، إحنا شعب معروف عننا الشهامة والجدعنة إزاى ده يحصل بينا، إحنا كلنا هنقف مع أهله لحد ما حقه يرجع بالقانون، وإحنا واثقين أن حقه راجع بإذن الله».