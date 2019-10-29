مخدرات وتهديد بتفجير.. 8 حوادث داخل القطارات

حوادث القطارات تكون في معظمها خارج العربات، إلا أن هناك حوادث داخل القطارات، كان آخرها أمس، عندما استقل مواطنين، بمحطة طنطا، قطارا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما "الكمسرى"، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتى تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر أو النزول من القطار.

وحال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة، اختلف الشهود على تحديدها، قفز الراكبين أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحت عجلاته.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر، وفقا لبيان صادر عن النيابة اليوم.

وهناك حوادث أخرى داخل عربات القطار، مثل نقل المخدرات، وترويع الركاب، والإتجار في التذاكر، وتنشر "الوطن" أبرز 8 حوادث داخل عربات القطار:

800 قرص مخدر داخل قطار قنا

فى فبراير 2016 تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا من ضبط عاطل داخل القطار رقم 90 «القاهرة - أسوان» عقب وصوله محطة قنا، وبحيازته حقيبة سوداء اللون، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 800 قرص تامول.

بائع يهدّد بتفجير قطار

فى مايو 2017، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على بائع متجول، اتصل بشرطة النجدة، وهدّد بتفجير قطار ركاب أثناء مروره بنطاق مدينة أبوالنمرس، بسبب وجود خلافات مع تاجر أسمنت، وتحرّر محضر بالواقعة.

اتجار بتذاكر قطار الأقصر

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر فى سبتمبر 2017، من ضبط عاطل أثناء بيع عدد من تذاكر الدرجة الأولى المكيفة على قطار رقم 996 (القاهرة - أسوان) بمحطة سكك حديد الأقصر، على جمهور الركاب بأزيد من سعرها الرسمى.

مشاجرة داخل قطار المنوفية

فى يوليو 2018، أُصيب 3 أشخاص فى مشاجرة داخل قطار «القاهرة - طنطا» أثناء مروره بزمام قرية صراوة بمركز أشمون، مما أدى إلى توقف القطار نحو نصف ساعة.

112 قطعة أثرية داخل قطار أسيوط

فى نوفمبر 2018، تمكّنت الشرطة من ضبط شخصين داخل قطار «القاهرة - سوهاج»، أثناء توقفه بمحطة ديروط بأسيوط، وبحوزتهما 112 قطعة معدنية، وتبين أنها قطع معدنية ذهبية اللون، عليها رسومات فرعونية.

مخدرات داخل قطار سوهاج

تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات، فى يناير 2019 من ضبط راكب بحوزته 997 أمبولاً من عقار «رالنالوفين» المخدّر أثناء استقلاله القطار رقم 2008 بمحطة جرجا فى سوهاج.

مقتل عامل داخل قطار بنى مزار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا فى أغسطس 2019 من القبض على 7 متهمين تشاجروا داخل محطة بنى مزار، واستخدموا الحجارة، وأثناء ذلك أصيب عامل عن طريق الخطأ، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

مقتل المواطن محمد عيد

لقى الشاب محمد عيد، مصرعه، تحت عجلات القطار vip رقم 934 المتجه من طنطا إلى القاهرة، صباح أمس، بعدما قفز من القطار بمنطقة الدفرة، وأُلقى القبض على كمسارى القطار، وأحد العاملين فيه، وتباشر النيابة التحقيقات فى الواقعة.