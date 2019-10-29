استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، يون يو تشول، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ على عمق العلاقات الودية والدولية التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم هذه العلاقات والاهتمام بمد جسور التواصل والإلتقاء لتصل إلى أكبر عدد من دول العالم الخارجي وتحقيق التعاون والتكامل المطلوب على كافة المستويات الثقافية والعلمية والاقتصادية والفنية، وغيرها من المجالات بما ينعكس بالنفع والإيجاب على دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

كما قدم اللواء أحمد إبراهيم شكره للسفير الكوري لحرصه على زيارة محافظة أسوان لتحقيق المزيد من مشروعات التعاون بين البلدين، والتي كان من بينها افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، بجانب المشاركة في العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية التي تنظمها جامعة أسوان باستمرار للتعريف بالثقافة والتراث الكوري.

وأثناء اللقاء أشاد المحافظ بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، والتي ظهرت واضحاً في الاحتفال بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على معبدي أبوسمبل خلال الشهر الجاري، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المقاصد السياحية للأصدقاء الكوريين، كما جرى اختيارها من ضمن أفضل 15 مقصدا سياحيا عالميا، وذلك في ظل حالة الاستقرار والأمان، بجانب التنوع في الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفاري وصيد، إضافة إلى تمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم، لافتا إلى أن المحافظة تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في أسوان، وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية والصناعات التعدينية والمحجرية والسمكية في ظل توافر شبكة الطرق والموانئ البرية المتوافرة باعتبارها بوابة مصر على أفريقيا وعاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.

من جانبه أشاد يون يو تشول، بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية لتشمل التعاون البناء في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر بشكل كبير لتوفر الآلاف من فرص العمل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة فى بني سويف والعاشر من رمضان.

وأضاف السفير الكوري بأن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان يعد بمثابة جسر حيوي لتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير الكوري، وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به، واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية.