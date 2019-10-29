دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء إلى "الهدوء وضبط النفس" في لبنان، بعد استقالة حكومة سعد الحريري.

وقال فرحان عزيز حق المتحدث باسم جوتيريش إن الأخير "يدعو كل اللاعبين السياسيين إلى البحث عن حل سياسي للحفاظ على استقرار البلاد والتجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني".

كما طلب جوتيريش أيضا من "كل اللاعبين اللبنانيين تجنب اللجوء الى العنف واحترام حق التعبير وحق التجمع السلمي".

وشهد اليوم الثلاثاء، بعض أعمال العنف عندما قام أنصار لحزب الله وحركة أمل الشيعيتين بمهاجمة المعتصمين في وسط بيروت وإحراق خيمهم من دون تسجيل وقوع إصابات.

كما عبر المعتصمون الذين يطالبون بتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، عن فرحهم باستقالة الحريري في العديد من المناطق اللبنانية.