كشف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، السبب الرئيسي وراء عدم انخفاض أسعار السلع والمنتجات رغم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، حيث ذكر أنه من المفترض انخفاض أسعار السلع مع انخفاض الدولار بشكل تدريجي 135 قرشا، وأن ينعكس ذلك على أسعار السلع، ولكن الاحتكار يُعيق ذلك.

وأضاف "شيخة"، أن الدولار مكون رئيسي في التكلفة الصناعية والتجارة والاستيراد حيث نعتمد على استيراد المكونات الرئيسية لبعض السلع بنسبة 100% والسلع الأقل من 70% إلى 80%، وعدم انخفاض السلع مع انخفاض الدولار جاء بسبب احتكارات السلع التي تتحكم في التكلفة وهوامش الربح، ويجب كسر هذه الاحتكارات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية استطاعت السيطرة على بعض السلع مثل الإسمنت وكسرت الاحتكار عليها.

وأوضح أن الاحتكارات هي السبب في ارتفاع الأسعار وأن المحتكرين هم مَن يتحكمون في الأسواق حتى مع انخفاض الدولار، ساخرًا: "طالما سايب المحتكر يتحكم فى السلع ككم ومعروض وتكلفة وهوامش ربح، يعمل اللى هو عاوز يعمله".