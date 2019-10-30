أشاد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، بالبنية التحتية الاستثمارية في مصر، وكذلك بقانون الاستثمار الجديد، حيث ذكر أن القانون الجديد أسهل وأيسر قانون استثمار صدر بالمقارنة مع العديد من الدول، مضيفًا: "براجع قوانين كتيرة في دول كثيرة، بلاقي إحنا مدلعين المستثمر ومهشتكينه وبنديله تسهيلات، وقانون الاستثمار الجديد خلى المستثمر يتحكم زي ما هو عاوز".

وأضاف "شيحة"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، أنه يجب على الحكومة تشجيع المستثمرين المصريين أيضًا وعدم اقتصار المشروعات الاستثمارية على الأجانب، حيث إن 80% من الاقتصاد في يد الشركات الأجنبية، والمستثمر الأجنبي يهمه المكسب فقط، بينما المستثمر المصري سيقوم بإعادة ضخ أمواله مرة أخرى في مصر.

وشدد على ضرورة التنوع في إنشاء الشركات وخاصة المصنعة للمنتجات، حيث إن كل السلع في الأسواق المصرية محتكرة من مجموعة قليلة من الأشخاص عدا السلع التي تدخل فيها القوات المسلحة.