عاجل.. مواصفات الملصق الإلكتروني الجديد الخاص بالسيارات وسبب تعميمه

قال مصدر أمني، إن تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور الجديد على نحو متطور وإدار حركة المرور إليكترونيا.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن القرار ومناشدة الوزارة بسرعة تعميمه يتيح تحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين، لافتا إلى أهمية القرار في حصر أماكن الكثافات والتعرف على السيارات المسروقة.

وأشار المصدر، إلى أن الملصق يتيح حفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن.

وشدد على أنه فيما بعد لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه لأنه يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي.

وتستطيع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من خلاله حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، ووضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص كما يسهم الملصق حسب المصدر في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.