فيديو.. تسريب صوتي بين أردوغان ونجله يكشف تدخلهم في شؤون القضاء

عرضت شاشة "extra news"، تسريبا صوتيا جديدا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله بلال أردوغان يكشف تدخلهما في شؤون القضاء.

وقال بلال لوالده في التسريب، "لا أعلم ما إذا كان يمكنني الحديث الآن أم لا، متى ستأتي يا أبي؟"، فرد عليه أردوغان: "سأنظر في الأمر، آنا الآن أعمل على تنظيم جدول أعمالي وبرنامجي الخاص بالغد، إن استطعت تنظيم جدول الغد سأبلغك".

فيما قال بلال: "يا أبي.. لا بد من القيام بعملية وحملة ضد رجال الأمن والنيابة العامة في أسرع وقت ممكن، لابد من القيام بحملة ضد النيابة العامة وكبار جماعة فتح الله جولن"، فرد أردوغان: "يا بني.. لا تخلط الأمور ولا تتحدث في مثل تلك الأشياء في الهاتف، توقف عن ذلك الحديث الآن".

وتابع بلال: "إن إقالة مدير الأمن هذا، والمدعي العام ذاك من مناصبهم وتبديل مواقعهم وتعيينهم في أماكن أخرى أمرًا لا يجدي نفعا"، فرد أردوغان: "تمام يا بني.. لكن توقف عن الحديث في تلك الأمور الآن".

وتابع "بلال"، "هل يوجد أي شيء تريد أن تقوله لي يا أبي ؟"، فرد أردوغان: "لتخبرني في حالة إذا ما استجد شيء في الأمر".