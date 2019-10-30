تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن بداية معرفتها بالفنان هشام جمال وذلك خلال حلقة الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وقالت يونس إنها فوجئت بطفل يدخل عليها القناة ويعرض عليها التعاون في مجال الديجيتال ومقاومة القرصنة وسرقة الأفلام والتي كانت تعاني منها باعتبارها مالكة لشركة إنتاج فني.

وتعاونت إسعاد يونس مع هشام جمال "ده دخل في وقت بنعاني فيه من القرصنة ومن سرقة الأفلام على الإنترنت وقبل القنوات المقرصنة ولقيت شاب صغير عنده 18 سنة لسه في أولى جامعة وعنيه بتطلع نور من الذكاء والطموح ومنورة جدا بالرغبة في الوصول والنجاح والمعرفة".

ونفت الفنانة إسعاد يونس الشائعة التي تقول إن هشام جمال ابنها مشيرة إلى أنه ليس ابنها وأن ابنها يٌدعى عمر ويعمل في الخارج "هشام ده شرف ليا إنه يبقى ابني لأنه الثمرة اللي أنا زرعتها وزهرت على الشجرة".

وتابعت: "قالي إن اسمه هشام جمال قاري عن الديجيتال والسيرفرات وسرقة الأفلام واتفقنا وسلطت عليه الشركة إنه ميخرجش من باب الشركة".

من جهته أبدى هشام جمال سعادته بسبب وجود إسعاد يونس في حياته مشيرًا إلى أنها موجودة في كل خطوة خطاها في حياته حتى بعد استقلاله عنها.