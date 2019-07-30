أبدى الإعلامي عمرو أديب إعجابه بالنجاح الكبير، الذي حققه المطرب والمخرج والملحن هشام جمال، رغم أنه مازال في سن 27 عاما.

وسأل أديب خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، هشام جمال عن سنه، ليجيبه بأنه 27 عاما، فقال أديب: "احنا لما كنا في سنه كنا بنطبق".

وأبدى هشام جمال خوفه من "نق" أديب: "ربنا يستر من الحلقة دي وأطلع سليم"، ليرد عليه أديب: "متخافش أنت جامد يابني وأنت صغير قوي ولسه 27 سنة".

ووصف أديب هشام جمال بأنه "صانع النجوم وعنده 27 سنة وإحنا عمرنا راح هدر وأنا كان عندي 27 سنة كنت بلعب بالكورة".

بينما أبدت شيماء خوفها على هشام جمال من الحسد، وقالت في مداخلة هاتفية مع أديب: "أنا هاجي المدينة أبخر قدامها".