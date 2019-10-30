انتهى الفنان والملحن محمود الخيامي من تسجيل أولى أغنياته الرسمية "ذكرى جميلة" وهي من كلمات الشاعر محمد سالم وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر ووتريات محمد عاطف إمام وتسجيل عماد خاطر وإنتاج رجل أعمال ليبي يدعى طارق الأفطس.

ورورى الخيامي لـ"الوطن" تفاصيل الأغنية قائلا: "فكرة الأغنية جاءت من رجل الأعمال الليبي طارق الأفطس، وهو رجل محب لمصر والمصريين، ودائما ما يقدم أعمالا وطنية خاصة لمصر".

وأضاف: "في البداية كتبنا الأغنية حول فكرة الجيش المصري وما يتعرض له من حوادث إرهابية، وبعض الشخصيات التي تشكك في قدرته، ولكننا صرفنا النظر عن تلك الفكرة لأننا رأينا أهمية تقديم الجانب الإيجابي في الأغنية، ولذلك قدمنا فكرة ذكرى جميلة في الأغنية، وللعلم هذه الأغنية تم العمل عليها من كافة الأطراف مجانا حيث أننا جميعا تبرعنا بأجورنا من أجل تقديم عمل فني لمصر، ودورنا الفني لا يتوقف فقط على الأغنية السريعة والرومانسية إنما لابد من تقديم هدية لمن يحموننا".

وتابع: "الأغنية في البداية كانت لصالح مطرب ليس هناك داعي لذكر اسمه، ولكننا لم نر فيه الوطنية الكافية ولا الحماس التي سيقدم فيها الأغنية بصوته، فتم سحب الأغنية منه، وقررت أنا الشروع في غنائها وتقديمها بصوتي، وهذه تعد المرة الأولى التي أشدو فيها بشكل رسمي، فمن قبل قدمت عشرات الديموهات بصوتي ولكنها لم تكن بشكل احترافي تام".