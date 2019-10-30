تحدثت الفنان هشام جمال عن بداية شركته للإنتاج الفني ، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وأوضح جمال أنه بدأ شركته بـ11 ألف جنيه مضيفًا أن شركته بدأت بالتعاون مع الموزع الموسيقي "مادي" والذي يعتبر شريكه في كل الأعمال الفنية التي قدمها.

وأثنى هشام جمال على مادي معتبرًا أنه أصبح أهم موزع موسيقي موجود في مصر مؤخرًا "مادي من الناس اللي ساعدتني جدًا وهو من الناس اللي سنه أكبر مني ومع ذلك كان مؤمن بالمشروع وادى طاقته ومجهوده وبقا شريك في كل حاجة عملناها من أول يوم وانا بعتبره شريكي وعايز أشكره جدًا".