الكهرباء: أعمدة الإنارة مسؤولية المحليات والصعق بسبب التوصيل العشوائي

عقب الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على حوادث الصعق الأخيرة وعلى مبادرات المواطنين بعزل أعمدة الكهرباء وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور".

وأبدى حمزة أسفة لوقوع ضحايا بسبب الكهرباء في موجة الأمطار الأخيرة، مشيرًا إلى أن أعمدة الإنارة تقع مسئوليتها المباشرة لوزارة التنمية المحلية وأن جميع أعمدة الكهرباء يتم المرور عليها للتأكد من عزلها.

وأرجع حمزة تعرض البعض للصعق بسبب الوصلات الكهربية غير المشروعة والتي لا يتم عزلها بشكل جيد، إلى جانب التوصيل العشوائي من بعض المواطنين، مما يسبب خطورة على المواطنين.

وأكد حمزة أن وزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية وجهوا بفحص الأعمدة والتأكد من عزلها كلًا فيما يخصه، مشيرًا إلى أن الوزارة حذرت المواطنين من الاقتراب من مصادر الكهرباء العامة والخاصة في وقت سقوط الامطار.

ونصح المتحدث باسم الكهرباء المواطنين بالاتصال بالخط الساخن 121 في حالة وجود أي عمود مٌكهرب أو غير معزول أو لديه مشكلة في الإنارة وسيتم تحويل البلاغ للجهة المختصة.