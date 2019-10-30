علاء السقطي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى سن 59 عام

أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدولة اتجهت لدعم المشروعات الصغيرة عن طريق جهاز دعم المشروعات المتوسطة والصعيرة ومتناهية الصغر وعن طريق الجمعيات الأهلية خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن دعم هذه المشروعات لا يقتصر على الشباب فقط، مشيرًا إلى أن الجهاز يقدم الدعم لأصحاب هذه المشروعات حتى سن 59 عام.

وأشار لوجود صدى حول المشروعات الصغيرة ودعمها من الجهات التنفيذية ومن ناحية الشباب القادر على العطاء لافتًا أن مشروع القانون سيناقش خلال الأيام القادمة في لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيناقش قانون المشروعات الصغيرة والتي تشمل منح أصحاب هذه المشروعات حوافز ضريبية ودعم على المرافق وغيرها.