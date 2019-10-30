"جنوب الوادي" تعفي طلاب حلايب وشلاتين ومرسى علم من الرسوم الجامعية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على إعفاء طلاب حلايب وشلاتين وأبورماد ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، من الرسوم الجامعية المقررة والمدن الجامعية (الإقامة والتغذية) واشتراكات الأتوبيس بكليات الجامعة للعام الجامعي 2019/2020.

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور حسن محمد محيي الدين حسن السعدي أستاذ التاريخ القديم والحضارة بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب جامعة الإسكندرية لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2020.

وأضاف رئيس الجامعة أنّ المجلس وافق على التعيين في وظيفة أستاذ لكل من الدكتور سلوى محمد المهدي أحمد بكلية الآداب، الدكتور علي عبدالرحمن سيد غويل بكلية الطب.

ووافق المجلس على التعيين في درجة أستاذ مساعد للدكتورة عواطف محمد أحمد مغربي بكلية العلوم، والدكتور حسين محمد مغربي سلامة بكلية الهندسة، ومنح اللقب العلمي للدكتورة إسلام ابراهيم رجب لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض.

وأشار الغرباوي إلى أنّ المجلس وافق على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور محمد حسن فكري بكلية التربية، والدكتورة زينب عمر سيد محمد بكلية الآداب، والدكتورة نجوى ربيع أحمد بكلية العلوم، والدكتور أحمد عادل حسن خليفة، والدكتور ريهام محمد شاكر بكلية الطب.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ9 طلاب ودرجة الماجستير لـ35 من طالب من مختلف كليات الجامعة، ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2019 دبلوم الدراسات العليا في "اللغة العربية ـ الجغرافيا ـ اللغة الفرنسية ـ التاريخ ـ العلوم ـ شعبة عامة"، وعددهم 131 طالبا وطالبة من كلية التربية بقنا، ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2019 الدبلوم المهنية في التربية في "إدارة مدرسية ـ ارشاد نفسي ـ تربية خاصة ـ حضانة ورياض أطفال ـ تكنولوجيا التعليم"، وعددهم (68) طالبا وطالبة من كلية التربية بقنا.

ووافق المجلس أيضا على منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2019 الدبلوم الخاص في التربية في "مناهج وطرق تدريس ـ أصول التربية"، وعددهم 44 طالبا وطالبة من كلية التربية بقنا، ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2019 الدبلوم العامة في التربية ـ نظام العام الواحد لشعب "الاجتماع ـ اللغة الإنجليزية ـ الفلسفة"، وعددهم 48 طالبا وطالبة من كلية التربية بقنا، ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2019 الدبلوم العامة في التربية، بنظام العامين وعددهم 5 طلاب من كلية التربية بقنا، كما اعتمد مجلس الجامعة نتيجة الدور الثاني لكليات الجامعة.