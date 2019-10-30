افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، اليوم، أول شادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة بلطيم، تحت إشراف وتنفيذ المحاسب أسامة عتمان أمين صندوق الغرفة رئيس لجنة المعارض، حيث يبيع الشادر لحوما طازجة بأسعار تبدأ من 60 جنيها للحوم الجاموسي، 65 جنيها للبتلو، وتُباع اللحوم البناتي بـ80 جنيها، فيما تُباع الضاني بـ80 جنيها.

وقال رئيس الغرفة، لـ"الوطن"، إن الأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق، حيث افتتح أول شادر في مدينة بلطيم تحت إشراف الطب البيطري وبالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم، مضيفا أن الشادر شهد إقبالا كبيرا من المواطنين منذ بداية الإعلان عنه، وسط فرحة كبيرة، وأنه جارٍ الإعداد لشوادر لبيع الخضر والفاكهة وتعميم مبادرة "إرضاء المستهلك" التي تنفذها الغرفة علي كل مراكز ومدن المحافظة، خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية، افتتاح 14 شادرلحوم في كل مدن المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الشوادر ستجبر أصحاب محلات الجزارة، على تخفيض أسعار اللحوم والفواكة والخضار، تخفيفا عن كاهل المواطن.