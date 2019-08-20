استعرض الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود المحافظة في مجال إصدار الرخص بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث جرى إصدار 1299 رخصة دائمة ورقم قومي لتشغيل المنشآت التجارية والخدمية، بإجمالي 1344 منشأة، وعدد البطاقات الضريبية بلغت 823 بطاقة.

وأوضح "طه" أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تعد خطوة غير مسبوقة لجهاز التنمية بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق وكثيفة العمالة بكفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور المحاسب علي جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ.