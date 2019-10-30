قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مخاطبا المتظاهرين في العراق ولبنان، إنّ مطالبهم تتحقق حصرا ضمن الأطر القانونية، وذلك حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وهاجم خامنئي الحراك في العراق ولبنان، ووصفه بأنّه "شغب تسببت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان بعد الخطوة التي اتخذها منذ ساعات.

فيما فرضت السلطات العراقية حظر التجوال في كربلاء ابتداء من السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أمس، وذكرت مصادر أنّ قوات مكافحة الشغب في بغداد تطوق جامعتي دجلة والفراهيدي وتستخدم القنابل الصوتية لتفريق تظاهرات الطلبة،ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.