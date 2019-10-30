قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، إحالة 47 موظفا وطبيبا وممرضا للتحقيق، خلال حملة لمتابعة الانضباط الاداري بمركزي إيتاي البارود والدلنجات، نفذتها إدارتا الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية بالمركزين، جراء الإهمال والتغيب عن العمل.

وأكد المحافظ، ضرورة متابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والصحية والخدمية، ومدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، والتزام الجهات والمصالح الخدمية بتحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، واستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء داخل الجهات الحكومية والخدمية.

كانت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، فاجأت عددا من المصالح الحكومية والخدمية، لمتابعة الانضباط الإداري والخدمة المقدمة للمواطنين، وتابعت الوحدة الصحية بقرية صفط الحرية، وجرى إحالة 4 ممرضين وأطباء للتحقيق لغيابهم عن العمل، كما جرى المرور على الوحدة الصحية بقرية شبرا النونة، وتقرر إحالة 6 ممرضين وأطباء للتحقيق لغيابهم عن العمل، إضافة إلى إحالة أحد العاملين بالوحدة الصحية بقرية نكلا العنب للتحقيق لغيابه عن العمل.

وفى الدلنجات، تابعت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، عددا من المصالح الحكومية، للتأكد من الانضباط الإداري وتسجيل أي سلبيات موجودة، حيث جرى المرور علي الوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان ومكاتب التموين والشئون الاجتماعية والوحدات الصحية بأحمد رامي والغزالي والمؤسسة ومركز شباب أحمد رامي والغزالي، وتلاحظ غياب ٢٨ موظفا و٨ ترك عمل، كما تلاحظ وجود مراكز الشباب مغلقة ووجود أجهزة معطلة بالوحدات الصحية، وتم عمل تقرير لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين في عملهم.