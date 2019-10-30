شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم، حملات تموينية مكبرة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمراكز كفر الدوار ودمنهور وإيتاي البارود وإدكو والمحمودية، على الأسواق والمحال التجارية والمصانع وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومحال الجزارة والمخابز، أسفرت عن ضبط مصانع غير مرخصة و20 مخبزا مخالفا.

حُررت 5 محاضر بمركز ومدينة كفر الدوار ضد مصنع جبن لعدم استخراج سجل صناعي، ومصنع ملابس لعدم استخراج سجل صناعي ومحل يقوم ببيع سكر تمويني ناقص الوزن، وتحرير محضر ضد صاحب مصنع إنتاج وتعبئة معسل بمركز دمنهور، غير مرخص، بالإضافة إلى وجود نشارة خشب وأعشاب غريبة غير مصرح بها، وتم التحفظ علي نصف طن أعشاب غريبة ونشارة ونصف طن معسل سائب جاهز ومعد للتعبئة، و20000 علامة مائية مزورة، و1000 كرتونة و5000 استيكر بأسماء ماركات شركات معسل شهيرة يتم تقليدها، و4 كراتين كبدة مجمدة غير صالحة داخل ثلاجة غير مرخصة وكميات مختلفة من اللحوم البقري والماعز المذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها أختام مزورة.

كما جرى ضبط 20 مخبزا بلديا مخالفا بمركز ومدينة إيتاي البارود، لإنتاج خبز ناقص الوزن والتصرف فى أكثر من 480 شيكارة دقيق، وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وضبط 218 بطاقة تموينينة ذكية، وتحرير محاضر ضد أصحاب 3 محلات سوبر ماركت، لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط 211 عبوة غذائية منتهية الصلاحية بالمحلات بمركز ومدينة إدكو، لحيازته بطاطس مقلية منتهية الصلاحية وعبوات عصير وسلع غذائية منتهية الصلاحية، و8 محاضر ضد أصحاب محلات جزارة ومواد غذائية بمركز ومدينة المحمودية، لعرضهم لحوما بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعدم إعلانهم عن الأسعار وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.