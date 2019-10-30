بعد 13 يوما من الاحتجاج والتظاهر السلمي في الشارع اللبناني، أعلن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أمس، استقالة حكومته وفقا لرغبات ومطالب المتظاهرين، وفي غضون ساعات قليلة تصدر الحدث رئيسيات المواقع الإخبارية في لبنان وأبرزته عناوين الصحف المطبوعة، صباح اليوم، وسط مخاوف لدى الأوساط السياسية من دخول البلاد في أزمة حكم في حال لم يجر الاتفاق على تشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة في أسرع وقت ممكن.

وتحت عنوان "صباح الأربعاء: استقالة تتبنّى الانتفاضة الشعبيّة والجبين أعلى من كل الجبال.. الجيش يفتح الطرق، أبرزت صحيفة النهار اللبنانية في افتتاحياتها توابع استقالة الحريري، وكتب سمير عطالله الجبين أعلى من كل الجبال كل ما يحدث، سابقة، لا تفسير لها.. طرابلس تنضم إلى الجمهورية اللبنانية وهي تغني وترفع العلم، وساحة البرج تجمع اللبنانيين القادمين من كل الجهات أكثر مما جمعت يوم لم تكن هناك ساحة سواها.

النهار تبرز فتح الطرق المتبقية بأوامر الجيش

وفي الموقع الرسمي لجريدة النهار اللبنانية، تخصصت تغطية حية لحظة بلحظة لنقل الأحداث من الشارع اللبناني، أبرزت خلالها دعوات قيادة الجيش إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

"هل أطاح الحريري التسوية الرئاسية وانضم الى المعارضة؟"، تساؤل طرحته صحيفة الأخبار اللبنانية، وكتبت تقول: "دخلَ لبنان مرحلة شديدة الخطورة مع إعلان سعد الحريري استقالته".

الديار اللبنانية: خطر فراغ حكومي خطير

وفي صحيفة الديار اللبنانية، أبرزت خبر استقالة الحريري بعنوان "الحريري وضع البلد أمام صدمة تفاؤل أو خطر فراغ حكومي خطير؟"، أشارت خلاله إلى أن البلاد في خطر فراغ حكومي وهذا الأسبوع خطير ومهم، وسيتقرر ما إذا كان رئيس الجمهورية سيرفض استقالة الحريري أم يقبلها.

أما الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، تابعت عبر موقعها الرسمي توابع استقالة الحريري، ووضع الشارع اللبناني، وفي تصريح لرئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين، أكد ثقته بحكمة رئيس الجمهورية للتعاطي مع المرحلة الجديدة.

وناشد النائب اللبناني الشعب بالتحلي بالوعي في هذه الظروف، ولا يسمح لأحد أن يستغل الأوضاع لتمرير الفوضى وجر لبنان نحو صراعات وخلافات تدخل البلد في نفق لا احد يعرف سبل الخروج منه.

وفي النسخة الورقية لصحيفة اللواء، تصدر عنوان "صدمة الاستقالة" تطوي صفحة التسوية السوداء، عدد اليوم، مؤكدة أنه تبدّل المشهد بعد الاستقالة التي تمت من دون سابق تفاهم أو تُصوّر مع الرئيس ميشال عون، الذي تسلم النص، وسط ذهول في بعبدا، بحسب وصفهم.