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كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس: أوزع "حلاوة المولد" على المسلمين كل عام

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20 ألف جنيه.. "التضامن" تصرف إعانة عاجلة لأسرة ضحية كمسري قطار طنطا

20 ألف جنيه.. "التضامن" تصرف إعانة عاجلة لأسرة ضحية كمسري قطار طنطا

توصيل الغاز الطبيعي لـ15 ألف وحدة سكنية في الوراق

توصيل الغاز الطبيعي لـ15 ألف وحدة سكنية في الوراق

وزير الزراعة: حلم الأمن الغذائي الأفريقي قابل للتحقيق

وزير الزراعة: حلم الأمن الغذائي الأفريقي قابل للتحقيق

عاجل.. قائد أركان الجيش الجزائري يؤكد إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

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