انتهت محافظة الجيزة من نقل 5 "مواقف سرفيس" عشوائية من شارع ربيع الجيزي، وبجوار نفق شارع الهرم بحي جنوب، للقضاء على الانتظار العشوائي للسيارات، التي تسبب إعاقة للحركة المرورية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المواقف التي نقلت هي موقف الجيزة إلى الحوامدية، وموقف الجيزة إلى البدرشين وموقف الجيزة إلى العياط وموقف الجيزة إلى المنيب وموقف الجيزة إلى الطالبية الداخلي، مشيرا إلى أن المواقف نقلت إلى ساحة انتظار خلف مجمع المصالح الحكومية، للحد من ظاهرة المواقف العشوائية والسيطرة عليها وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة بالكامل .

وأشار المحافظ الي أنه جرى البدء في أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليون جنيه، حيث يشمل المشروع تنسيق الموقف بشكل حضاري ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات، لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشري بها، إضافة إلى إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة مدعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات .

وأكد محافظ الجيزة، أن منطقة ميدان الجيزة ستشهد تغيرا حضاريا بالكامل حيث جرى الانتهاء من دهان 70 عقار بلون البيج الموحد ساهمت فى إحداث شكل جمالي للمنطقة وذلك استكمالاً للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة، لتجميل الطرق والمحاور الرئيسية.

وأضاف أنه جرى تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التي جرى إنفاقها بالنفق من خلال البروتوكول الذى جارى تنفيذه مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى ويشمل معالجه الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضه للعوامل الجوية إضافه إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أي عيوب موجودة بها.