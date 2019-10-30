انطلقت بطولة المنازلات في جامعة قناة السويس، اليوم، بمشاركة 180 طالبا وطالبة، حيث يشارك في البطولة 50 طالبا و30 طالبة في منافسات الكاراتية و30 طالبا في كمال الأجسام، و10 طالبات و50 طالبا و10 طلاب من ذوي القدرات الخاصة في منافسات البنش تكرار.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، ضرورة تكثيف ممارسة الأنشطة المختلفة والحرص على انتظامها واستمرارها.

وقال إن الجامعة حريصة على تنظيم البطولات والمسابقات من منطلق دعم الأنشطة الطلابية ودعم مواهب الطلاب، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من دور الجامعة في العملية التعليمية بشكل عام.