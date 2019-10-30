قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه لا تصالح بعد نهاية أكتوبر الجاري مع التعديات والمخالفات على أراضي الدولة، مؤكدا على إزالتها بعد انتهاء الموعد المحدد لانتهاء تقديم طلبات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور كافة أعضاء الجهاز، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أنه سيتم البدء في إجراء المكاتبات والمخاطبات إلكترونيا، وسنبدأ بإدارات الديوان العام للمحافظة ثم يتم ربطها بكافة الوحدات المحلية والمديريات.

وأضاف شاروبيم أن إعادة الشيء لأصله في الشوارع والطرق مسؤولية الجهات التي قامت بالحفر سواء كانت شركة المياه أو الكهرباء أو الغاز وعلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء متابعة الموضوع أولا بأول.

وأشار المحافظ إلى عدم التزام بعض السيارات بدفع قيمة بون "كارتة" التحميل، وأنه يتم توقيع غرامة فورية للسيارات المخالفة وإحالة مسؤول الموقف، للتحقيق على أن يبدأ التطبيق بعد الإعلان عن المخالفة بالمواقف لموعد نهاية العام الجاري وبعدها يتم التطبيق.

وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بالاستعداد الدائم لموجات الأمطار وتقلبات الطقس والجاهزية المستمرة لاحتمال حدوث حالات إعصار أخرى والصيانة الدورية لسيارات كسح وشفط تجمعات المياه، وضرورة إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء لتجنب وقوع أي حوادث محتملة.

وشدد على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بتشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتطوير المنازل في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.