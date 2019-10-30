شكرت أرمينيا، اليوم، الولايات المتحدة على "التصويت التاريخي" لمجلس النواب، الذي اعترف رسميًا بالإبادة الأرمنية، مثيرًا غضب تركيا.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11، القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ"الإبادة الأرمنية".

ورحب رئيس الوزراء الأرميني في تغريدة على تويتر بهذا "التصويت التاريخي"، معتبرا أن هذا القرار "خطوة جريئة على طريق الحقيقة والعدالة التاريخية، تجلب أيضا الراحة لملايين من أحفاد الناجين من الإبادة الأرمنية".

من جهتها، أكدت وزارة خارجية أرمينيا، في بيان، أن أرمينيا تعبر عن شكرها العميق لأعضاء مجلس النواب على تصويتهم المثير للإعجاب لأنهم برهنوا على وفائهم الذي لا ينتهي للحقيقة والعدالة والإنسانية والتضامن والقيم العالمية لحقوق الإنسان.