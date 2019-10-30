تمكنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، من إزالة 74 حالة تعدٍ على مساحة 4 أفدنة و19 قيراطا و9 أسهم، بشكل فوري لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، مساء اليوم.

كما منحت المديرية ترخيصا لـ34 حالة ثروة حيوانية، وداجنة، ومناحل، ومحلات، ومصانع أعلاف، بالمحافظة، مؤخرا، وعالجت المديرية في مجال المكافحة الحقلية، تحت إشراف الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم، مساحة 2740 فدانا لبنجر السكر ضد آفة دودة القطن، و1310 أفدنة ضد حشرة النطاط، و13 فدانا ضد حشرة المن للفول البلدي.

كما عالجت الحملة القومية للقوارض، والتي ستنتهي غدا، 16 ألف فدان، وجرى استهلاك 40 كيلو فوسفيد الزنك، كما جرى تطهير 147 كيلومترا طولي من ترع ومصارف بالمحافظة.