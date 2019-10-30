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الإسماعيلية تستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل وخطة التحول الرقمي

الإسماعيلية تستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل وخطة التحول الرقمي

4 مهندسين يتنافسون على منصب مدير إدارة التعاون الزراعي بوادى النطرون

4 مهندسين يتنافسون على منصب مدير إدارة التعاون الزراعي بوادى النطرون

عاجل.. الحكومة: بدء التشغيل التجريبي لـ11 مستشفى نموذجي أول نوفمبر

عاجل.. الحكومة: بدء التشغيل التجريبي لـ11 مستشفى نموذجي أول نوفمبر

بالأسماء.. "الصحفيين" تعتمد نتيجة 365 متقدما للنقل بجدول المشتغلين

بالأسماء.. "الصحفيين" تعتمد نتيجة 365 متقدما للنقل بجدول المشتغلين

عاجل.. اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية المعادية

عاجل.. اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية المعادية

مصادر: مد عمل موظفي التنفيذ بالنيابات يفيد الصادر ضدهم أحكاما غيابية

مصادر: مد عمل موظفي التنفيذ بالنيابات يفيد الصادر ضدهم أحكاما غيابية

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