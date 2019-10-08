سكرتير عام نقابة الصحفيين يكشف مزاعم أمين الصندوق

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن جميع المزاعم التي روجها أمين الصندوق هشام يونس هي مجرد أكاذيب ومحض افتراء ولا علاقة لها بالحقيقة والواقع داخل أروقة نقابة الصحفيين العريقة.

أمين الصندوق ارتكب مخالفات جسيمة وحاول التشويش عليها بالاستقالة

وأكد شبانه أن هشام يونس ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة بالنقابة وعندما نما إلي علمه بأن المجلس سيواجهه بهذه المخافات أثناء الإجتماع، بادر بتقديم استقالته المزعومة كمناورة سياسية للتشويش على تلك المخالفات، ولكن مجلس النقابة قرر إحالتها للنيابة العامة لإثبات بطلان وأكاذيب تلك المزاعم والخرافات التي وردت بالإستقالة.

"يونس" يقود مخطط لهدم النقابة وقناة الجزيرة كشفت الملعوب

وكشف «شبانه» أن أمين الصندوق أهان الجماعة الصحفية، وحاول هدم نقابة الصحفيين من خلال مخطط بدت ملامحه على قناة الجزيرة وجميع قنوات جماعة الإخوان الإرهابية عندما أذاعت نبأ استقالته وحاولت الدفاع عنه، وشنت هجومها المشبوه والمغرض ضد نقابة الصحفيين العريقة، ورددت تلك القنوات نفس المزاعم والاتهامات الكاذبة التي روجها أمين الصندوق في استقالته.

«شبانة» يفند مزاعم هشام يونس

أضاف الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن استقالة أمين الصنوق تضمنت عشرات المزاعم الكاذبة والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: زعم أنه أصر على تحويل استقالته والمذكرة المرفقة معها إلى النيابة العامة، والحقيقة أن نقيب الصحفيين والسكرتير العام والمجلس اتفقوا بالإجماع على إحالة الإستقالة للنيابة العامة لما تضمنته من مزاعم وأكاذيب وافتراءات تسىء للمجلس والنقابة كلها، مشدداً على أن ما قام به أمين الصندوق هو سقطة مهنية وأخلاقية وسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين.

"شبانه": مجلس النقابة اتهم هشام يونس بالكذب والتضليل

كما قرر المجلس بالإجماع - وذلك هو الأهم - تحويل المخالفات المالية الثابتة على هشام يونس مثل إصدار قرارات بإعانات لبعض أصدقائه الصحفيين دون موافقة المجلس فى سابقة خطيرة وقرارات منفردة بمنح قروض بمبالغ كبيرة دون العرض على اللجنة المختصة أو المجلس، فقررنا تحويل هذه المخالفات للنيابة.

ثالثاً: أكد محمد شبانة أن المجلس اتهم أمين الصندوق هشام يونس بالكذب علانية ثلاثة مرات في جلسته الاخيرة يوم الأربعاء الماضى، الأولى من جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة بعد ادعاء «يونس» خلال الجلسة أن «عبد الرحيم» أبلغه بتلقيه مكالمة هاتفية تطالبه بعدم التوقيع على الشيكات لتعطيل العمل فأنفجر عبد الرحيم فى وجهه وصرخ قائلاً : «أنت كداب يا هشام .. كداب يا هشام .. أنا مش عايز أتكلم وأقول انك بتتحايل عليا من امبارح ماتكلمش لكن انت كداب وانا ماقلتش كده وبصراحة لازم المجلس يعرف ان عشرات الشيكات بتيجى من عندك قروض وإعانات بدون قرارات مجلس وأنا برفض توقيعها لأنى هاتحبس وبأرجعهالك تانى ودى مصيبة».

وأضاف «شبانه» أما المرة الثانية التي اتهم فيها هشام يونس بالكذب فكانت من الزميل أيمن عبد المجيد عضو المجلس الذى ادعى «يونس» أنه يعطل العمل فى لحنة القروض والاعانات فإنتفض ووقف صارخاً أنت كداب يا هشام وبتاع «اسافين» وتجيد توقيع الناس كلها فى بعض وأنا معي تقرير مفصل فيه كل أخطائك وهعرضة على النيابة العامة.

وأضاف «شبانه» أما المرة الثالثة التي اتهم فيها أمين الصندوق هشام يونس بالكذب فكانت من السكرتير العام عندما واجه «يونس» بورقة كتبها بخط يده للمدير المالى للنقابة يدعى فيها أن قرار المجلس الذى صدر بتشكيل لجنة للقروض والاعانات هو قرار مزور وذلك ليمنح لنفسه شرعية إصدار قرارات مالية منفردة دون موافقة اللجنة الا أن «يونس» نفى علاقته بهذه الورقة ثم عاد واعترف بها بعد أن فوجىء بأنها مذيلة بتوقيع المدير المالى ومختومة بخاتم النقابة فقال له: «مفيش فايدة هتفضل كداب».

«حكاية مستشفى الصحفيين»

وحول ما ورد باستقالة أمين الصندوق هشام يونس وعلاقتها بمشروع مستشفى الصحفيين، أكد شبانه أن مشروع المستشفى مهم لجموع الصحفيين وأن مجلس النقابة السابق بالإجماع هو الذي وافق عليه وسعى إلى تحقيقه باعتباره مطلب شعبي لجموع الصحفيين، ولكن أمين الصندوق لا يدرك أهمية هذا المطلب ولا يهمه سوى هدم أي جهود إيجابية سواء للمجلس السابق أو الحالي.

مشدداً على أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان رفض ما تناوله «يونس» حول ادعاءه بوجود مخالفة أو إهدار للمال العام و أن قرار تسييل الوديعة المالية لسداد مقدم حجز أرض مستشفى الصحفيين هو قرار صدر من مجلس النقابة بالإجماع بتاريخ ١٩ فبراير الماضى ومرفق معه مطالبات هيئة المجتمعات العمرانية ودراسة وزارة الانتاج الحربى للمشروع وأن دور أمين صندوق السابق ينحصر فى تنفيذ قرار المجلس، وهو إجراء طبيعي وأن المجلس هو الذى يقرر ربط الوديعة وفكها وفق رؤيته وطبقاً لمصالح الصحفيين لأن أصل المال ثابت ولم يتأثر ولم تتكبد النقابة أي خسائر كما زعم أمين الصندوق.

أمين الصندوق ارتكب مخالفات جسيمة وحاول التشويش عليها بالاستقالة

وشدد محمد شبانه على أن نقيب الصحفيين وجه لوماً شديداً لأمين الصندوق مؤكداً: «أنه اخطأ وأن أسلوبه فى صياغة الاستقالة ووضعها على «الفيسبوك» غير مقبول وتشويه لسمعة نقابة الصحفيين والمجلس الحالى والسابق بكامل أعضائه، وطالبه بالإعتذار وسحب الإستقالة.

إستبعاد هشام يونس من لجنة المساعدات والقروض

وأضاف محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن المجلس قرر تقليص صلاحيات هشام يونس وإستبعاده من لجنة القروض والإعانات لمخالفاته الجسيمة وتعطيله مصالح الصحفيين، والصرف حسب الاهواء والمزاج، وافتعاله العديد من الأزمات التي تسببت في تعطيل مصالح أعضاء الجمعية العمومية، كما ألزمه المجلس بتنفيذ جميع قرارات المجلس واللجان وأن السكرتير العام هو المسئول الوحيد عن إدارة نظام العمل داخل النقابة وإقرار مكافآت الموظفين وتحديد ساعات العمل الإضافى وذلك لوقف تدخله المستمر لتعطيل العمل ومصالح الصحفيين