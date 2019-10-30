استعرض أعضاء الجهاز التنفيذي لمحافظ الإسماعيلية، اليوم، الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والمنتظر تنفيذها مع بداية العام الجديد، وما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات وبرنامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، ومناقشة خطة تطبيق منظومة التحول الرقمي بجميع المنشآت الحكومية بالمحافظة، والتي يجري توقيعها بالشراكة فيما بين المحافظة ووزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات.

وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2019 / 2020، وخطة رصف الطرق الداخلية وإعادة تطويرها ورفع كفائتها بمختلف الأحياء.

كما قرر الجهاز التنفيذي للمحافظة عمل مسابقة، لاختيار أفضل مركز ومدينة وقرية وحي على مستوى المحافظة والجمهورية خلال هذا العام.

ووجه الجهاز بضرورة تفعيل منظومة النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، لافتا إلى أنه تقرر تنفيذ حملات مكثفة تشارك بها جميع معدات وآليات النظافة، واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لرفع وإزالة جميع بؤر القمامة والمخلفات من جميع الأحياء بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات.