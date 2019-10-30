يُلقي وزير الخارجية، كلمة أمام جلسة البرلمان العربي، التي ستنعقد، غدا الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019م في القاهرة.

ويطلع وزير الخارجية البرلمان العربي على آخر التطورات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش القمة "الأفريقية ـ الروسية" التي عقدت خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر 2019م في مدينة سوتشي الروسية، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، بداية شهر نوفمبر المقبل، وفقا لبيان صدار

وأكد رئيس البرلمان العربي التضامن مع مصر العربية ودعم طلبها المشروع في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة من مياه نهر النيل، مطالبا بالتوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بدولة مصر.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أنه سيصدر قرار من البرلمان العربي في جلسته التي ستعقد غدا الخميس 31 أكتوبر 2019 م بشأن التضامن مع مصر، لحماية أمنها المائي.