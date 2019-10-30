ارتبط اسم هشام طلعت مصطفى، بأنه "أيقونة" قطاع العقارات فى مصر، فى ظل ما حققه من نجاحات ضخمة فى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، يفخر بها السوق العقارى كله، ولكن لا يعلم البعض أن الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، نجح أيضاً فى قطاع السياحة من خلال إنشاء كبرى فنادق الـ"فايف ستارز" على كورنيش النيل وساحل الإسكندرية وشرم الشيخ جعلتها وجهة للمشاهير من الفنانين والرؤساء خلال زيارتهم مصر.

ويمتلك هشام طلعت مصطفى 4 فنادق، هى فندق فورسيزونز نايل بلازا بالقاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو بالإسكندرية، وفورسيزونز شرم الشيخ، وفندق كمبنسكى النيل، كما يخطط لإنشاء فورسيزون جديد فى مدينتى خلال عامين، ونعرض فى التقرير التالى رحلة هشام طلعت مصطفى مع عالم إنشاء الفنادق الفاخرة.

فورسيزونز شرم الشيخ

بدأ هشام طلعت مصطفى مشوار إنشاء كبرى الفنادق الفاخرة من شرم الشيخ عام 2002، عندما بنى فيها -أفضل مطور عقارى فى مصر- منتجع فاخر بالمدينة الساحرة كان محط الأنظار للسياح من مختلف الجنسيات، فى ظل تميزه بموقع فريد يطل مباشرة على خليج القرش، وعلى بعد دقائق قليلة من مطار شرم الشيخ الدولى.

ويضم فورسيزونز شرم الشيخ العشرات من الڤيلات الفاخرة لكل منها حمام سباحة خاص وجاكوزى إضافة إلى أكثر من 100 شـاليه بالإضافة إلى مطاعم متنوعة تطل على مناظر ساحرة للبحر الأحمر وحمامات سباحة متعددة وشاطئ خاص ومنطقة مخصصة للرياضات المائيـة وناديًا صحيًا.

فورسيزونز" وجهة المشاهير بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ

ولم يكتف هشام طلعت مصطفى بما وصل إليه منتجع شرم الشيخ، إذ واصل دائماً تطويره حتى أصبح يضم 1450 غرفة، ليصبح أكبر منتجع سياحى فى العالم.

فورسيزون نايل بلازا

فى الوقت الذى كان يبنى فيه هشام طلعت مصطفى منتجعه الفاخر بشرم الشيخ، كان يضع عينه على العاصمة، إذ يعلم أنها المحطة الأولى للسياح.. وكعادته يحترف هشام طلعت مصطفى اختيار أفضل المواقع لإنشاء مشروعاته ولذا اختار منطقة جاردن سيتى الهادئة والراقية لإنشاء فندق فورسيزونز نايل بلازا، والذى افتتحه عام 2004، مصمماً ومجهزاً بأفخر التجهيزات التى جعلته منارة الضيافة المصرية، حيث يستقبل معظم الرؤساء والمسئولين الأجانب ويستضيف العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، ويتكون الفندق من 30 طابقًا تتميز بأماكن الإقامة الفاخرة والمطاعم الفارهة وخدمات الترفيه المتميزة.

فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو

ولا ينسى هشام طلعت مصطفى موطنه الأصلى "الإسكندرية" خاصة وأنه يعلم أنها تضم ساحل ساحر ينقصه فقط فندق فاخر يجذب شرائح من السياح تتمتع بقدرة عالية على الإنفاق، ولذا بدأ فى إنشاء برجه ذى الوجهة البحرية الخلابة وسط كورنيش المدينة الشهير، ويمثل الفندق الذى بنى على موقع فندق سان ستيفانو التاريخى جزءًا لا يتجزأ من مجمع جراند بلازا الجديد فى المدينة فى حى سان ستيفانو المميز.

وقال هشام طلعت مصطفى، إن منشآت الفندق تتضمن غرفًا وأجنحةً تطل على حمام السباحة، ديكورًا مستوحى من طبيعة البحر المتوسط وسماءه الزرقاء، كما يتضمن تسعة مطاعم تتنوع بين المطاعم اللبنانية الفاخرة والمقهى الإيطالي، ومنتجع صحى أوروبي، وشاطئ خاص.

وأضاف أن فندق فورسيزونز سان ستيفانو يضم مجموعة من العناصر المتكاملة تجعله من أهم المكونات العقارية والسياحية الحضارية فى محافظة الإسكندرية‏، وبما يسهم فى وضع المدينة فى المكانة السياحية التى تستحقها بين أرقى المدن السياحية فى العالم،‏ وتشتمل هذه العناصر على فندق فورسيزونز مركز تجارى عالمى ـ شقق سكنية ـ مكاتب إدارية ـ مارينا لليخوت ـ وشاطيء خاص ـ قاعة كبرى للمؤتمرات ـ‏10‏ قاعات عرض سينمائي.

وافتتح هشام طلعت مصطفى فندق فورسيزونز سان ستيفانو بالإسكندرية عام 2007. وأقيم الفندق على مساحة أكثر من ‏30‏ ألف متر‏،‏ بتكلفة استثمارات بلغت وقتها أكثر من ‏3‏ مليارات جنيه‏،‏ ووفر المشروع خلال فترة انشائه نحو‏ 10‏ آلاف فرصة عمل، وخلال حفل الافتتاح فى 2007 أى أكثر من 12 سنة أكد هشام طلعت مصطفى أن فندق فورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا يضاهى المقومات السياحية فى دول العالم المتقدم‏،‏ وسيعمل وفق معطيات السياحة العالمية فى القرن الحادى والعشرين‏.

وتوقع هشام طلعت مصطفى أن يقوم فندق فورسيزونز سان ستيفانو بالعمل على جذب شرائح من السياح تتمتع بقدرة عالية على الإنفاق من خلال شركة فورسيزونز العالمية‏، وهو ما حدث بالفعل وكشفت السنوات الماضية صحة توقعات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حيث يستضيف الفندق عشرات الآلاف من السياح سنويًا.‏

فورسيزون مدينتى

ويوفر دائماً هشام طلعت مصطفى مصطفى بمشروعاته، أحدث الخدمات الفندقية، ولذا استعان بأكبر مشغل فى العالم وهى شركة فورسيزون لإدارة فندق مزمع إنشائه هناك. ويقول بيير إيف روشون أشهر مصممى الديكور فى العالم، مصمم مشروع فورسيزون مدينتى، إن الفريق القائم على تصميم فندق فورسيزون بمدينتى هو بالفعل مميز جداً، فنحن لا نريد تكرار أنفسنا، وسنقدم هذه المرة شيئاً مبتكراً".

افتتاح فندق عالمى جديد بمدينتى خلال عامين

وأضاف روشون:"لدينا نماذج رائعة لأجنحة دوبليكس مرفق بها حدائق لتوفير الراحة والاستمتاع للنزلاء، وكذلك 120 فيلا تمثل حى سكنى راقى"، متابعا :"كما صممنا الفيلات فى مكان محورى لتكون مستقلة بذاتها". فيما يقول مانويل كارديشا، شركةperkins+wills العالمية، مهندس معمارى مشروع فورسيزون مدينتى:"واجهنا تحدى كبير عندما علمنا أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تعتبر هذا المشروع تراثاً على أرض الواقع، وخاصة أن مجموعة طلعت مصطفى لديها رؤية رائعة".

وأضاف :"صممنا قاعة حفلات رائعة ممتدة على مساحة مذهلة وسط الأبنية، بما يتيح الاستفادة من الأماكن المرتفعة والمنخفضة، وكذلك الشرفات والحدائق المنتشرة حول البحيرات".

وأشار إلى فكرة تصميم مجمع المطاعم بالفندق، قائلا :"استوحينا فكرة تصميم المطاعم فى منطقة البحيرة من نموذج مجسم يتوسط مجموعات الفلوكة فى البحيرة، واخترنا مجسم زهرة اللوتس ليوضع على صفحة المياه"، مضيفا :"وعند غروب الشمس تضفى الأضواء بريقاً ساحراً على المبنى".

شعاع

هذه الرحلة الطويلة الناجحة لهشام طلعت مصطفى، دفعت بنك الاستثمار شعاع، أن يضع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على رأس المستفيدين من تحسن قطاع السياحة فى مصر، فى ظل امتلاك محفظة المجموعة بالوقت الحالى 875 غرفة ضمن أربعة فنادق، وهى سلسلة فنادق الفورسيزونز فى القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبنسكى النيل، وتستعد الشركة أيضاً للتوسع من خلال إضافة 97 غرفة فى عام 2020 من خلال فندقها فورسيزونز شرم الشيخ، وإضافة 346 غرفة فى 2021 من خلال فندقها فورسيزونز مدينتى.

"شعاع": سهم طلعت مصطفى أبرز المستفيدين من تحسن السياحة..وقطاع الضيافة يمثل 31% من إيرادات المجموعة

وبحساب هذه الإضافات نجدها ستصل إلى 1,318 غرفة بحلول العام 2021، تبلغ مساهمة قطاع الضيافة فى إيرادات طلعت مصطفى تاريخياً %12 فى المتوسط، وهو أحد القطاعات التى تدر إيرادات متكرة للمجموعة، والتى وصلت نسبتها إلى31% من إيرادات الشركة فى 2018.